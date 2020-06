गंभीर हालत में AIIMS में एडमिट अरुण जेटली की तबियत और बिगड़ी, ICMO सपोर्ट पर रखा

भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की हालत गंभीर है। पार्टी और विपक्ष के नेता लगातार उनके बारे में जानने के लिए दिल्ली के एम्स पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी रविवार देर रात एम्स पहुंचे। इससे पहले, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा सांसद गौतम गंभीर एम्स पहुंचे और अरुण जेटली के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली।

सूत्रों के अनुसार, अरुण जेटली वर्तमान में एक्स्ट्राकोर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन पर हैं जिसका उपयोग सांस लेने या दिल की समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है। पहले कहा गया था कि डॉक्टरों की एक बहु-अनुशासनात्मक टीम उनकी निगरानी कर रही थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, अश्विनी कुमार चौबे, भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर और गौतम गंभीर और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रविवार को जेटली के हालचाल की जानकारी लेने पहुंचे।

Delhi: Chief Minister Arvind Kejriwal and Deputy CM Manish Sisodia visited Former Finance Minister and Bharatiya Janata Party (BJP) leader Arun Jaitley at All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) today. pic.twitter.com/hMEyLVfHss

— ANI (@ANI) August 18, 2019