कोरोना: 31 मार्च तक दिल्ली लॉक डाऊन

नई दिल्ली (ईएमएस)। देशभर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 6 और कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 370 पहुंच गई है। इसी बीच दिल्ली सरकार ने 23 मार्च को सुबह 6 बजे से 31 मार्च रात 12 बजे तक दिल्ली में संपूर्ण लॉकडाऊन का एलान कर दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में कहा है कि लॉक डाऊन से लोगों को परेशानी होगी लेकिन कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिये यह जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस दौरान कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध नहीं होगा। हालांकि मैडिकल सहित आवश्यक सेवाएं बहाल रहेंगी। डेरी, किराने की दुकानें, मैडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सभी निजी कार्यालय बंद रहेंगे लेकिन सभी परमानेंट और कोन्ट्राक्चुअल कर्मचारी ऑन-ड्युटी माने जायेंगे। कंपनियों को इस समयावधि के लिये कर्मचारियों का वेतन चुकाना होगा।

All private offices will remain closed but the employees – both permanent and contractual – will be considered to be on-duty. The companies will have to provide them the salary for this duration: Delhi CM Arvind Kejriwal #Coronavirus pic.twitter.com/C4xQ9XcBuh

— ANI (@ANI) March 22, 2020