धारा 370 हटाने में संवैधानिक रूप से सरकार का पक्ष मजबूत

जम्मू-कश्मीर में आजादी के काल से लागू धारा 370 को हटा दिये जाने के केंद्र सरकार के एलान के बाद राजनीतिक गहमा-गहमी अपने चरम पर है। राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने इस संबंध में सरकार का पक्ष रखा। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के अलावा जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांट कर दो केंद्रशासित प्रदेश बनाने की घोषणा भी कर दी गई है।

इस नये राजनीतिक घटनाक्रम का सर्वाधिक विरोध कांग्रेस की ओर से गुलामनबी आजाद ने दर्ज कराया है। उन्होंने राज्यसभा में अपने भाषण में कहा है कि सरकार ने एक झटके में जम्मू-कश्मीर का अस्तित्व ही मिटा दिया है। यह शर्मनाक है।

Ghulam Nabi Azad,Congress in Rajya Sabha: Shameful that you have turned J&K into a non entity by making a Lt Governor there, so that you can appoint even a peon or a clerk, sitting here(Delhi). #Article370 pic.twitter.com/aIjKu3Ju5n

लेकिन जहां तक सरकार के इस कदम का संवैधानिक पक्ष है, संविधान के जानकार सुभाष कश्यप ने समाचार एजेंसी एएनआई को अपनी राय देते हुए कहा है कि संवैधानिक रूप से सरकार का पक्ष मजबूत है और सरकार के निर्णय में कोई कानूनी या संवैधानिक त्रुटि नहीं निकाली जा सकती। सरकार ने यह निर्णय सोच-समझकर ही लिया होगा। जहां तक इस मसले का राजनीतिक पक्ष है, तो इसमें मतमतांतर हो सकते हैं।

पूर्व एटर्नी जनरल सोली सोराबजी ने धारा 370 के मसले पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि इसमें कुछ भी क्रांतिकारी नहीं है। यह एक राजनीतिक निर्णय है। यद्यपि यह एक समझदारीपूर्ण फैसला नहीं है।

Former Attorney General Soli Sorabjee on Bill moved in Rajya Sabha today, to revoke Article 370: I don't think there is anything revolutionary here. It's a political decision even though it is not a wise decision. pic.twitter.com/3HIYPLB0w6

— ANI (@ANI) August 5, 2019