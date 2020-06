हार के बाद राहुल ने इस्तीफे की पेशकश करी, जानों क्या रही पार्टी की प्रतिक्रिया

लोकसभा चुनाव के विपरीत परिणाम आने पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस्तीफा देने की बात सामने आ रही है, लेकिन उनका इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक दिल्ली में चल रही है। राहुल ने इस्तीफा देने की बात सामने रखी है। राहुल को सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समझाने की कोशिश कर रहे हैं।

Sources: Congress President Rahul Gandhi offers his resignation at CWC, but it has not been accepted by the Committee. pic.twitter.com/Imw1m4ypbQ

