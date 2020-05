पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच अब लाइफस्टाइल जंग शुरू

नई दिल्ली (ईएमएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की लाइफ स्टाइल लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान का हिस्सा बन गई है। कांग्रेस आईटी सेल के लोगों की माने तो राहुल गांधी द्वारा शेयर किए जा रहे वीडियो खूब देखे जा रहे हैं। यह वीडियो राहुल गांधी की अनुमति से शेयर हो रहे हैं।

कांग्रेस ने यह नया प्रयोग शुरू किया है और पिछेले सप्ताह से इसकी संख्या बढ़ी है। बताते हैं ऐसा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रचार अभियान की काट के तौर पर हो रहा है। राहुल गांधी हेलीकाप्टर में बैठकर समोसा खा रहे हैं। यह प्रचार अभियान में संक्षिप्त नाश्ता का वीडियो है। वह अपने सहयोगी को समोसा पकड़ा रहे हैं। समोसा उ.प्र. का सबसे पापुलर नाश्ता है। पकौड़ा से ज्यादा इसने मार्केट शेयर ले रखा है। राहुल गांधी बिल्कुल सहज भाव में हैं और अपने सहयोगी को समोसा के बारे में बता रहे हैं।

राहुल गांधी एक वीडियो में हेलीकाप्टर के पायलट से चैटिंग कर रहे हैं। उनसे सहज भाव में कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक जिज्ञासु सहज स्वभाव का उदार व्यक्ति मित्रवत व्यवहार में कुछ जानना चाहता हो। इसके बाद राहुल गांधी हेलीकाप्टर से नीजे उतरते हैं और घास-पूस वाले रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं।

Engine trouble on our flight to Patna today! We’ve been forced to return to Delhi. Today’s meetings in Samastipur (Bihar), Balasore (Orissa) & Sangamner (Maharashta) will run late. Apologies for the inconvenience. pic.twitter.com/jfLLjYAgcO

