लो इन नेताजी को कांग्रेस अध्यक्ष बनना है!

पूर्व केंद्रीय मंत्री और हॉकी में भारत को ओलम्पिक मेडल जीताने वाली टीम के सदस्य रह चुके असलम शेर खान ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभालने की इच्छा जाहिर की है।

असलम शेर खान ने पत्र लिख कर कहा ‌कि उन्होंने पत्र तब लिखा जब कांग्रेस चुनाव हार चुकी है और राहुल गांधी पद से हटना चाहते हैं। ऐसे में मुझे लगा कि यह उनके लिये एक अवसर है।

असलम शेर खान ने कहा कि कांग्रेस को इस समय बहादुरी की जरूरत है। किसी को तो आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मजबूत नेतृत्व दे सकते हैं, लेकिन यदि वे पद से हटना चाहते हैं तो उनके निर्णय का सम्मान होना चाहिये।

Aslam Sher Khan, former union minister and hockey Olympian: Congress needs courage at the moment, that someone should step forward. Therefore I wrote the letter that if he (Rahul Gandhi) wants to stay the party president he can, but if he thinks otherwise, it should be respected. https://t.co/YcOQQzrbki

