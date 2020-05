अजीत डोभाल के कश्मीरियों के साथ खाना खाने पर ये क्या बोल गये गुलाम नबी आजाद!

नई दिल्ली। बुधवार को जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आम कश्मीरियों के साथ गलियों में घूमा और उनके साथ खाना खाया। उन्होंने जनता से मुइलकार सेब के बागान सहित अन्य मुद्दों पर बातचीत की। डोभाल मंगलवार से कश्मीर में मौजूद हैं और सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रख रहे हैं।

अजीत डोभाल के इस कदम पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि पैसे देकर आप किसी को भी साथ ले सकते हो। आजाद के इस बयान की काफी आलोचना हो रही है।

ज्ञात रहे कि जम्मू-कश्मीर पर केंद्र सरकार के अहम फैसले के बाद कई लोगों ने यह आशंका जाहिर की थी कि राज्य में स्थिति और बिगड़ सकती है, अलगाववादी लोगों को भड़का सकते हैं। संसद में बहस के दौरान भी कुछ सांसदों ने सरकार को चेताया था। हालांकि, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।

बुधवार को वह कश्मीर की गलियों में घूमते नजर आए। आतंक प्रभावित शोपियां में वह आम लोगों के साथ घूमे और बिरयानी खाई। उन्होंने यहां लोगों को बताया कि यह फैसला सरकार ने कश्मीर के लोगों के हित में लिया है, उन्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है।

एक विडियो में वह कह रहे हैं, ‘सब लोग आराम से रहें। ऊपर वाले की मेहरबानी है। सब कुछ अच्छा होगा। आपकी हिफाजत, आपकी सलामती… यही हम लोगों का प्रयत्न है। यहां खुशहाली आएगी। आप आपके बच्चे और बच्चों के बच्चे यहां सुकून से रह सकें, आगे बढ़ सकें। दुनिया में अपना नाम कमा सकें। अपने लिए, अपने मजहब, अपने देश की हिफाजत कर सकें, अच्छे नागरिक बनें।’

NSA Ajit Doval eating lunch with Kashmiri locals in Shopian of South Kashmir yesterday afternoon. Normalcy being slowly restored in the valley. What a remarkable gesture by the NSA! Interacting with people on ground and checking on their safety, security and well being! pic.twitter.com/rohjJNcKfv

