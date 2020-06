कांग्रेस का जाना माना गढ़ टूटता नजर आया, देखें चुनावी परिणामों का अब तक का अपडेट

लोकसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट पर चौंकाने वाले नतीजों सामने आ रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी 8000 से अधिक वोटों से आगे बताई जा रहीं है। इस सीट पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। शुरुआती रुझान में राहुल गांधी आगे थे, लेकिन अचानक स्मृति ईरानी आगे निकल गईं। हालांकि, राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट पर आगे चल रहे हैं।

सुबह 10.15 बजे तक के परिणाम से जुड़े अपडेट

10.15 बजे तक चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा को 511 लोकसभा सीटों में से 277 और कांग्रेस को 52 सीटें मिलेंगी।

As per current trends available for 511 constituencies, BJP is leading in 277 while INC is leading in 52, DMK in 21, AITC in 21, YSRC in 21 and Shivsena in 18. #ElectionResults2019

