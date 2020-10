अटल टनल पर पर्यटकों में सेल्फी लेने और तेज गाड़ियां दौड़ाने की मची है होड़

तीन दिन पहले यानी 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सर्व-मौसम अटल सुरंग को जनता के लिए खोले जाने के बाद से पर्यटकों की भारी भीड़ देखी गई। विश्व की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग अब हिमाचल में पर्यटन का नया केंद्र बन गई है। इस सुरंग से मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किमी और यात्रा का समय चार से पांच घंटे तक कम हो गया है।

सुरंग के खुलने के बाद से पर्यटकों द्वारा लापरवाही से वाहन चलाने और “अभद्र व्यवहार” के कई उदाहरण देखे गए हैं। इस सुरंग के खुलते ही इसे देखने की उत्सुकता में लोग मर्यादा भी भूल गए। कुछ ने सुरंग में जमकर हुड़दंग मचाया तो कोई प्रतिबंधित क्षेत्र व आपातकालीन टनल में घुस गया। दो दिन पहले देश के लिए समर्पित हुई इस सुरंग में चालकों ने ओवरअेक करने के चक्कर में लेन डिवाइडर क्षतिग्रस्त कर दिए दिए। कुछ लोग सुरंग के भीतर लगे उपकरणों से साथ छेड़छाड़ करते भी देखे गए। लोगों व चालकों की यह सभी हरकत सुरंग के भीतर लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकार्ड हुई है।

Actress @pranitasubhash travel through #AtalTunnel which was inaugurated by PM Modi and opened for public.

Says " Happened to travel through the historical #AtalTunnel today right after it’s inauguration by our PM two days ago. Saved us a good few hours of travel" pic.twitter.com/V2cJWfAW6O

— IndianClicks (@IndianClicksAds) October 6, 2020