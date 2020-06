RBI के सर्वेलैन्स में रहेंगे सहकारी बैंक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अंतरिक्ष विज्ञान और बैंकों पर बड़े सुधार विधेयक को आज मंजूरी दी गई है। अब सरकारी बैंक (अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक या मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक) RBI की निगरानी में आएगे।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 1482 शहरी सहकारी बैंकों और 58 बहु-राज्य सहकारी बैंकों सहित सरकारी बैंकों को अब आरबीआई के निगरानी के तहत लाया जाएगा। RBI की सत्ता सरकारी बैंकों पर उसी तरह लागू होती है जैसे कि अनुसूचित बैंकों पर लागू होती है।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आरबीआई की देखरेख में 1540 सहकारी बैंकों को लाने के फैसले से उनके खाताधारकों को फायदा होगा। इन बैंकों में 8.6 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं को आश्वासन मिलेगा कि 4.84 लाख करोड़ रुपये सुरक्षित होंगे।

प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कैबिनेट ने बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में महान प्रगति की है। अब तक अंतरिक्ष बहुत विकसित हो चुका है, अब इसे हर किसी के उपयोग के लिए खोला जा रहा है। कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया जा रहा है।

Union Cabinet approves the extension of tenure of the Commission constituted under Article 340 of the constitution to examine the issue of sub-categorization within Other Backward Classes, by 6 months – upto 31.1.2021: Union Minister Prakash Javadekar pic.twitter.com/5jppTonieX

