चंद्रयान-2 के ISRO से सम्पर्क टूटने के बाद प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों से ये कहा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सुबह 8 बजे ISRO के बैंगलुरु हैडक्वार्टर में वैज्ञानिकों को संबोधित किया और कहा कि देश के अंतरिक्ष अभियान का सबसे बेहतर अभी भी आना बाकी है।

प्रधानमंत्री ने आगे कहा, हमें अपने अंतरिक्ष अभयान पर गर्व है। आज हम चांद की सतह के और भी करीब पहुंचे हैं। हम नजदीक आ गए हैं और हमें आने वाले समय में और कार्य करना है। हमें विश्वास है कि हमारे अंतरिक्ष अभियानों का सबसे बेहतर अभी भी आना बाकी है। कई जगहें हैं जहां पहुंचना है औस जिनको समझना है।

कल रात ISRO ने विक्रम लैन्डर के साथ अंतिम क्षणों में सम्पर्क खो दिया था। चांद की सतह से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर विक्रम लैन्डर का ISRO से सम्पर्क टूट गया था। जिसके बाद से सभी वैज्ञानिक चिंतित थे। ISRO के चेयरमैन के सिवान भी इसे लेकर बेहद दुखी थे।

#WATCH PM Narendra Modi hugged and consoled ISRO Chief K Sivan after he(Sivan) broke down. #Chandrayaan2 pic.twitter.com/bytNChtqNK

— ANI (@ANI) September 7, 2019