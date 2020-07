केंद्र सरकार का नया प्रयोग, कार में हैं पंचर किट तो नहीं चाहिए स्टेपनी

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हाल के दिनों में कई नियमों में बड़े बदलाव किए है।इसके साथ ही अन्य नए नियम भी लागू किए गए हैं।अब ताज़ा जानकारी के अनुसार सरकार ने इस संबंध में एक और दिशानिर्देश जारी किया है। यह दिशानिर्देश वाहनों में टायर की हवा से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने मोटर वाहन नियमों में नए संशोधन किए हैं। जिसके तहत कार टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम से लैस है और इसमें टायर रिपेयर किट है, तो कार में स्पेयर टायर या स्टेपनी रखने की जरूरत नहीं है।

मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार केंद्रीय मोटर वाहन नियमों को संशोधित किया गया है। जिसके तहत अधिकतम 3.5 टन वजन वाले वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का सुझाव दिया गया है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और टायर रिपेयर किट की उपलब्धता के साथ वाहनों में अतिरिक्त टायर की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

इस प्रणाली में चालक को सेंसर के माध्यम से वाहन के टायरों में हवा की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। ड्राइवर को कम हवा की स्थिति में वाहन के डैशबोर्ड पर अलर्ट मिलेगा। इसके माध्यम से सड़क सुरक्षा को बढ़ाया जा सकता है। मंत्रालय ने इसके साथ में टायर मरम्मत किट की भी सिफारिश की है। टायर के पंचर (ट्यूबलेस टायर) होने की स्थिति में,इन टायर किट से पंक्चर वाले क्षेत्र को किट का उपयोग करके हवा सील के साथ सही किया जा सकेगा।

Ministry of Road Transport & Highways (MoRTH) notifies regulations for tyres, safety glass, external projections, etc under Central Motor Vehicles Rules (CMVR) pic.twitter.com/XaUVCxYqli

— ANI (@ANI) July 22, 2020