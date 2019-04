डिजिटल इंडिया के बाद अब होगी डिजिटल जनगणना

जनगणना 2021 के लिए गिनती करने वाले लोग अब अपने साथ पेपर फॉर्म नहीं बल्की मोबाइल फोन लेकर आएंगे। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) और जनगणना आयुक्त एक मोबाइल एप्लिकेशन पर काम कर रहे हैं। यह ऐप एनुमरेटर्स को अपने फोन पर संबंधित डेटा इकट्ठा करने में मदद करेगी। आंतरिक मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार, यह डेटा को जल्दी और आसानी से इकट्ठा करने का एक सरल तरीका है। इस वजह से, कागज पर डेटा एकत्र करने के बाद, इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रविष्टियों की आवश्यकता नहीं होगी।

भारत में 140 साल की जनगणना के इतिहास में पहली बार, मोबाइल ऐप द्वारा डेटा एकत्र किया जाएगा। यह जनगणना अधिकारी को अपने फोन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित भी करेगा। आरजीआई अधिकारियों ने यह भी कहा कि जनगणना अधिकारी को जनगणना के आंकड़ों को रिकॉर्ड करने के लिए अपने फोन का उपयोग करने के लिए पैसा भी दिया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरजीआई अधिकारी और जनगणना अधिकारी ने कहा कि कागज में जनगणना का विकल्प होगा, लेकिन इस तरह के डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनगणना करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

New Delhi: Union Home Secretary, Rajiv Gauba addresses Data Users’ Conference for Census of India 2021; Secretary, DoPT, C. Chandramouli, Secretary, Ministry of Minority Affairs, RGI and Census Commissioner, Vivek Joshi and other dignitaries also present in the Conference pic.twitter.com/zHwbRgCWMX

— Doordarshan News (@DDNewsLive) April 9, 2019