CBSE बोर्ड ने SC-ST और सामान्य श्रेणी की परीक्षा फीस बढ़ाई

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकन्डरी एज्यूकेशन (CBSE) ने रविवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अनुसार कक्षा 10 और 12 की बोर्ड की परीक्षाओं के लिये एससी और एसटी के विद्यार्थियों की फीस जो पहले 50 रु मात्र थी, उसे बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिया गया है। यह वृद्धि वैसे तो अप्रत्याशित है, जो लगभग 24 गुना है।

वहीं बोर्ड ने सामान्य कैटेगरी के विद्यार्थियों के बोर्ड एक्जाम की फीस भी बढ़ाई है। सामान्य वर्ग की फीस दुगुनी की गई है, जो अब से 1500 रुपये होगी। यानि इससे पहले सामान्य कैटेगरी के विद्यार्थियों की कक्षा १० और १२ की बोर्ड की परीक्षाओं की फीस 750 रुपये थी।

इतना ही नहीं पहले माईग्रेशन फीस 150 रुपये हुआ करती थी, उसे बढ़ाकर 350 रुपये कर दिया गया है।

कक्षा १२ में अतिरिक्त विषय के लिये परीक्षा देने के इच्छुक एससी व एसटी के विद्यार्थियों को पहले कोई शुल्क नहीं देना होता ‌था। लेकिन अब उन्हें 300 रुपये चुकाने होंगे। वहीं सामान्य कैटेगरी के विद्यार्थियों को इस परीक्षा के लिये पहले जहां 150 रुपये चुकाने पड़ते थे, उन्हें भी अब 300 रुपये चुकाने पड़ेंगे।

बता दें कि जो विद्यार्थी कक्षा १० के लिये परीक्षा देंगे उन्हें कक्षा ९ में रहते हुए ही रजिस्ट्रेशन कराना होता है और जो विद्यार्थी कक्षा १२ की परीक्षा देंगे उन्हें कक्षा ११ में रहते हुए ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा है। बोर्ड ने फीस में परिर्वतन की सूचना पिछले हफ्ते ही दे दी थी और स्कूलों को सूचित किया गया कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरु कर दी हो और पुरानी दरों से फीस ले ली हो, वे संबंधित विद्यार्थियों से डिफरेन्स की राशि रे लें। जो विद्यार्थी अंतिम तिथि से पहले डिफरेन्स की राशि नहीं चुकायेंगे उन्हें वर्ष 2019-20 की परीक्षाओं के लिये मंजूरी नहीं मिलेगी। १०० प्रतिशत नेत्रहीन बच्चों को CBSE की परीक्षाओं में फीस में राहत दी गई है।

जिन विद्यार्थियों ने विदेश में स्थित CBSE बोर्ड की स्कूलों के मारफत रजिस्ट्रेशन कराया है उन्हें कक्षा १० और १२ दोनों के लिये 10,000 रुपये का भुगतान करना होगा। पहले यह राशि 5,000 रुपये थी। अतिरिक्त विषय के लिये राशि पहले 1,000 रुपये थी, जो अब बढ़कर 2,000 रुपये रहेगी।

दिल्ली में राज्य सरकार खुद वहन करती थी एससी/एसटी छात्रों की फीस का कुछ अंश

सीबीएसई के एक्जामिनेशन कंट्रोलर श्याम भारद्वाज ने मीडिया को बताया कि दिल्ली में एसएसी/एसटी विद्यार्थियों से निर्धारित ७५० रुपये में से ५० रुपये फीस लेते थे और शेष ७०० रुपये दिल्ली सरकार चुकाती थी। लेकिन अब नये दर के अनुसार पूरी १२०० रुपये फिस विद्यार्थी चुकायेंगे।

श्याम भारद्वाज ने कहा कि देश भर में फीस का दर सभी वर्गों के लिये समान है, लेकिन दिल्ली सरकार एससी/एसटी के विद्यार्थियों के लिये एक अंश देती थी। अब दिल्ली सरकार चाहे तो एससी/एसटी के विद्यार्थियों को पहले की तरह अपना अंश चुका दे या विद्यार्थियों के बदले में खुद चुकाये। यह दिल्ली सरकार और विद्यार्थियों के बीच का अंदरूनी मसला होगा।

Examination Controller,CBSE: CBSE fees for all categories is the same everywhere, it was Delhi Govt which paid for SC/ST students. Now Delhi Govt may reimburse the fees paid by SC/ST students or pay it for them. Method of payment will be an internal matter b/w Delhi Govt&students https://t.co/FLJjXKB2wr

— ANI (@ANI) August 11, 2019