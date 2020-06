चिदम्बरम की गिरफ्तारी के लिए CBI रात भर घूमी, वकील ने लिखा यह पत्र

INX मीडिया केस में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत की अर्जी मंजूर होने के बावजूद पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीमें मंगलवार शाम चिदंबरम के घर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंची, लेकिन वह नहीं मिला। इसके बाद, सीबीआई अधिकारियों ने चिदंबरम के घर के बाहर नोटिस पोस्ट किया। इस नोटिस पर, उन्हें अगले दो घंटों में उपस्थित होने के लिए कहा गया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं थे।

इस बीच, चिदंबरम के वकील अर्शदीप ने सीबीआई को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई के लिए 10.30 बजे का समय तय किया है। इसलिए, मैं सीबीआई से आग्रह करता हूं कि तब तक मेरे मुवक्किल के खिलाफ कोई कार्रवाई न करें और सुबह 10.30 बजे तक इंतजार करें।

Delhi: Central Bureau of Investigation (CBI) has put up a notice outside the residence of P Chidambaram to appear before them in the next two hours. Earlier today, Delhi High Court had dismissed his both anticipatory bail pleas in connection with INX Media case. pic.twitter.com/IeEI5IkvGF

— ANI (@ANI) August 20, 2019