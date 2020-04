बडगाम में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी, 1 आतंकी ढेर

जम्मू और कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। यह मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के क्रालपोरा गांव में मुठभेड़ चल रही है। इस बीच, यह पाया गया कि सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया है। सुरक्षा बलों के मुताबिक, इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है।

Jammu and Kashmir: Exchange of fire between terrorists and security forces at Kralpora area in Budgam district. More details awaited

— ANI (@ANI) June 27, 2019