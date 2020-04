बीजेपी ने दी “तमंचे पर डिस्को” करने वाले विधायक को ये सज़ा

भारतीय जनता पार्टी ने रिवाल्वर और नशे में डांस करने वाले अपने विधायक प्रणव सिंह चैंपियन पर बड़ी कार्यवाही करते हुए प्रणव सिंह चैंपियन को निलंबित कर दिया है। बताया जाता है कि यह कार्रवाई गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर की गई है। इसके अलावा, वायरल वीडियो के आधार पर प्रणब चैंपियन के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है।

Suspended BJP MLA Pranav Singh Champion who was seen in a viral video brandishing guns has now requested for security from Dehradun police alleging threat to him & his family. BJP Uttarakhand unit has recommended central leadership to permanently suspend him pic.twitter.com/r2PVJ65WDd

इससे पहले, प्रणव चैंपियन का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह 3 रिवॉल्वर और 1 राइफल के साथ फ़िल्मी गानों पर डांस करते नजर आए थे। वीडियो में प्रणव हाथ में बंदूकें लिए हुए और उत्तराखंड के लोगों को गालियाँ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उत्तराखंड में सनसनी मचाएं हुए इस वीडियो ने दिल्ली में बैठे भाजपा के आला अधिकारियों को नाराज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड भाजपा पार्टी के अध्यक्ष अजय भट्ट को प्रणब के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है।

BJP MLA Pranav Champion who was recently suspended from the party for threatening a journalist, seen in a viral video brandishing guns. Police says, “will look into the matter and also verify if the weapons are licensed or not.” (Note: Abusive language) pic.twitter.com/AbsApoYR2g

