भाजपा का संकल्प पत्र जारी, तस्वीर और मंच दोनों ही से गायब दिखे आडवाणी व जोशी

भारतीय जनता पार्टी ने आम चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है, अलबत्ता उसे नाम ‘संकल्प पत्र’ का दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की उपस्थिति में जारी इस संकल्प पत्र में आम जनता को कई वादे किए गये हैं। इससे पहले कि संकल्प पत्र की 10 प्रमुख बिंदुओं पर नजर करें, एक महत्वपूर्ण बात जो उभर कर सामने आई है, वह यह कि भाजपा की नींव रखने वाले, पार्टी का संवर्धन-जतन करने वाले दो सबसे वरिष्ठ नेता लालकृष्‍ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी संकल्प पत्र की पुस्तिका और उसे जारी करने के लिये आयोजित कार्यक्रम दोनों ही से गायब दिये। नीचे देखें संकल्प पत्र की खास १० बातें-

