भाजपा वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने राजनीति को लेकर कही ये पते की बात

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने आज कहा कि देश को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो इस बात की परवाह किए बिना अपनी बात रख सकें कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुश होंगे या नाराज। उन्होंने यह बात केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता एस जयपाल रेड्डी के निधन पर मंगलवार को आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कही थी।

#WATCH: Murli Manohar Joshi, senior BJP leader says,"I think there is a need for such a leadership today which expresses views clearly, can debate with the Prime Minister based on principles, without any inhibition and not worrying about making him happy or sad." (3/9) pic.twitter.com/Yk59BRnky0

— ANI (@ANI) September 4, 2019