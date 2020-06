BJP सांसद ने कहा कोई नहीं कर सकता PM मोदी का विरोध, ये बताया कारण

राजस्थान के झुंझुनू के भाजपा सांसद नरेंद्र कुमार ने पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि वह राष्ट्रहित में काम कर रहे हैं। इसलिए, कोई भी उनका विरोध नहीं कर सकता है। नरेंद्र कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, पीएम मोदी का विरोध कौन कर सकता है? कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, आप लोग (मीडिया) भी नहीं कर सकते। पीएम मोदी जो भी काम कर रहे हैं वह देश हित में है। आज, भारत दुनिया भर में जाना जाता है और लोग गर्व महसूस करते हैं। फिर वे किसी जाति या वर्ग के ही क्यों न हो।

#WATCH BJP MP from Jhunjhunu(Rajasthan) Narendra Kumar says 'Who can oppose Modi ji? Even you(media) cannot. Modi ji is working in national interest, today when India is praised globally then every Indian feels proud irrespective of caste or section of society' (23.8) pic.twitter.com/1TZuMY9VuG

— ANI (@ANI) August 26, 2019