रात भर कर्णाटक विधानसभा में धरना देंगे भाजपा विधायक, सदन कल तक स्थगित

कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी की अगुआई वाली कांग्रेस-जेडीएस सरकार का भविष्य अधर में है।कर्णाटक राजनीति में चल रही उठापटक दिन-बा-दिन नया मोड़ लेते जा रही है।मात्र 14 महीने पहले गठबंधन में बनी कुमारस्वामी की सरकार पहले बाघी विधायकों के इस्तीफ़ा दे देने ख़तरे में आ गई पर फ़िलहाल कुमारस्वामी के एड़ी-चोटी के जोर के कारण सरकार में थोड़ी स्थिरता आई है। अब आई नए जानकारी के अनुसार विश्वास प्रस्ताव पर कार्यवाही के लिए चलने वाली विधानसभा को कल दोपहर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

आपको बता दें की, गुरुवार को विधानसभा में सीएम कुमारस्वामी ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया। चर्चा के दौरान पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बहुमत परीक्षण टालने की मांग की है। इस बीच सदन में बागी विधायकों समेत 19 एमएलए गैरहाजिर बताए जा रहे हैं। इनमें से एक कांग्रेस विधायक श्रीमंत पाटिल मुंबई के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हैं। इससे पहले दिन में विधानसभा में बोलते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि आज मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि ये सवाल उठ रहा है कि मैं गठबंधन सरकार चला सकता हूँ या नहीं. बल्कि मैं इसलिए यहां पर हूँ क्योंकि विधानसभा स्पीकर पर भी जबरन दबाव बनाया जा रहा है. कुमार स्वामी ने कहा कि विपक्ष को सरकार गिराने की काफी जल्दी है।

Bengaluru: Karnataka Ministers MB Patil and DK Shivakumar in conversation with BJP MLAs include state BJP chief BS Yeddyurappa at Karnataka assembly after BJP MLAs said they would sit on an over night 'dharna' in the house demanding consideration of floor test today pic.twitter.com/3eLSkOStKf — ANI (@ANI) July 18, 2019

Bengaluru: BJP MLAs inside the state Assembly after the House was adjourned for the day. They are on an over night 'dharna' demanding that the Speaker replies to the Governor's letter and holds a floor test. #Karnataka pic.twitter.com/GWwYRFzOfT — ANI (@ANI) July 18, 2019

Bengaluru: BJP MLAs to sit on an over night 'dharna' in the state assembly demanding that the Speaker replies to the Governor's letter and holds a floor test. Assembly adjourned for the day. #Karnataka pic.twitter.com/shZJisDiVM — ANI (@ANI) July 18, 2019

Consider trust vote by end of the day: K'taka Governor tells Speaker Read @ANI Story | https://t.co/0tmVaeRYFx pic.twitter.com/jgDkrrixjb — ANI Digital (@ani_digital) July 18, 2019

वही विरोध का पूरी तरह मन बना चुके बीजेपी के विधायक विधानसभा में ही रात भर रुककर धरना देने की बात कर रहे है।बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि हम 101 प्रतिशत आश्वस्त हैं. वे 100 से कम हैं, हम 105 हैं. इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनकी हार होगी।

Karnataka Congress MLA HK Patil in assembly: Governor shall not interfere in the proceedings of session as per the constitution. I request governor to not to intervene in the proceedings of the session. pic.twitter.com/cZZC5SvVcC — ANI (@ANI) July 18, 2019

Bengaluru: Congress MLAs protest in Karnataka Assembly with pictures of its MLA Shrimant Patil, who had gone incommunicado & was later found to be admitted at a hospital in Mumbai. Congress has accused BJP of poaching its MLAs pic.twitter.com/sU9IVRmIBJ — ANI (@ANI) July 18, 2019

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 15 बागी विधायकों को विधानसभा सत्र में भाग लेना अनिवार्य ना करते हुए बीजेपी के काम को थोड़ा कठिन कर दिया है।वही दोबारा कार्यवाही की शुरुआत के बाद येदियुरप्पा ने यह भी कहा है कि चाहे आज रात के 12 बज जाएं लेकिन विश्वासमत पर आज ही फैसला हो।