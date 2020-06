बिहार रेजिमेंट ने तोड़ी थी चीन के 18 सैनिकों की गर्दन

WP_Query Object ( [query] => Array ( [category__in] => Array ( [0] => 13 ) [post__not_in] => Array ( [0] => 77436 ) [showposts] => 4 [ignore_sticky_posts] => 1 [orderby] => rand [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_format [field] => slug [terms] => Array ( [0] => post-format-link [1] => post-format-status [2] => post-format-aside [3] => post-format-quote ) [operator] => NOT IN ) ) ) [query_vars] => Array ( [category__in] => Array ( [0] => 13 ) [post__not_in] => Array ( [0] => 77436 ) [showposts] => 4 [ignore_sticky_posts] => 1 [orderby] => rand [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_format [field] => slug [terms] => Array ( [0] => post-format-link [1] => post-format-status [2] => post-format-aside [3] => post-format-quote ) [operator] => NOT IN ) ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने कलाकारों के लिए न्यूड पोज देने वाले मॉडल्स का मेहनताना बढ़ा दिया है। आटर््स कॉलेजों के छात्रों के लिए न्यूड या सेमी न्यूड पोज देने वाले मॉडल्स को अब ३०० की बजाय १००० रु मिला करेंगे। इससे पहले न्यूड मॉडल्स को १ दिन के सेशन के लिए ३०० रु मिला करते थे, लेकिन अब ऐसे मॉड्ल्स को एक दिन के १००० रु दिए जाएंगे। सेमी न्यूड पोज देने वाले मॉडल्स को अब पहले के २५० रु के मुकाबले ६०० रु दिए जाएंगे। इससे पहले रेट फरवरी २०११ में फिक्स किए गए थे। मॉड्ल्स को बढ़ा मेहनताना नए अकादमिक सत्र से मिला करेगा। हालांकि ऑट्र्स कॉलेजों का कहना है कि इससे परेशानी बढ़ने वाली है। गर्वंमेंट ऑर्टस कॉलेज, औरंगाबाद के डीन गोिंवद पवार ने कहा कि लाइव मॉड्ल्स का मिलना अब नामुमकिन हो जाएगा।

न्यूड पोज देने वाले मॉडल्स को अब मिलेगा ज्यादा पैसा 28504 [post_author] => 1 [post_date] => 2016-12-25 13:16:51 [post_date_gmt] => 2016-12-25 07:46:51 [post_content] => नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली का प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि कोहरा बढ़ने के कारण शनिवार को वातावरण में स्मॉग जैसी ाqस्थति दर्ज हुई। इससे हवा में मौजूद प्रदूषित कणों का स्तर बेहद जानलेवा स्तर पर रिकॉर्ड हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि पल्यूशन के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है वातावरण में नमी की मात्रा का ज्यादा बढ़ना। कम रफ्तार से हवा चलने और इनमें मौजूद प्रदूषित कणों के नमी के साथ मिलने से स्मॉग जैसी ाqस्थति दर्ज हुई है। इससे पल्यूशन का ऐवरेज लेवल नॉर्मल से पांच गुना ज्यादा दर्ज हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ सायंसेज के प्रॉजेक्ट सफर में पीएम २.५ और पीएम १० जैसे प्रदूषित कणों का ऐवरेज लेवल नॉर्मल से कई गुना ज्यादा दर्ज हुआ। शनिवार को पीएम २.५ का ऐवरेज लेवल ३३७ माइक्रो ग्राम क्यूबिक मीटर (एमजीसीएम) दर्ज हुआ। पीएम २.५ का नॉर्मल लेवल ६० एमजीसीएम होता है। यह नॉर्मल से पांच गुना ज्यादा दर्ज हुआ। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दिसंबर में पीएम २.५ का स्तर इस सीजन में शनिवार को सबसे ज्यादा दर्ज हुआ है। पीएम २.५ का स्तर २२३ एमजीसीएम से ऊपर जाते ही यह बेहद खतरनाक वैâटेगरी में चला जाता है। रविवार को भी पीएम २.५ का लेवल खतरनाक वैâटिगरी पर रहने के चांस हैं। प्रॉजेक्ट सफर के मुताबिक संडे के दिन पीएम २.५ का लेवल ३४४ एमजीसीएम तक जा सकता है। वहीं सोमवार को पीएम २.५ का स्तर २४१ एमजीसीएम तक रहने की संभावना है। [post_title] => फिर खतरनाक स्तर पर दिल्ली का प्रदूषण [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => %e0%a4%ab%e0%a4%bf%e0%a4%b0-%e0%a4%96%e0%a4%a4%e0%a4%b0%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%95-%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%b0-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a5%80 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-12-25 13:16:51 [post_modified_gmt] => 2016-12-25 07:46:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.loktej.com/?p=28504 [menu_order] => 14409 [post_type] => post [post_mime_type] => कार्यवाही स्थगित नई दिल्‍ली (ईएमएस)। शीत लहर के बीच संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। राज्‍यसभा की कार्यवाही शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नए कैबिनेट नेताओं का सदन में परिचय दिया है। राज्‍यसभा में शरद यादव और अली अनवर की सदस्‍यता खत्‍म कर दी गई है। इसे लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिस कारण कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्‍थगित की है। राज्‍यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, पूर्व सेनाध्‍यक्ष और अन्य पर पाकिस्तान के साथ मिलकर गुजरात विधानसभा चुनाव में साजिश रचने का आरोप लगाने का मुद्दा उठाया और कहा कि यह साधारण आरोप नहीं है। हंगामे के दौरान सदन की कार्यवाही 2:30 बजे तक के लिए फिर स्थगित की गई। सदन से बाहर आकर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में आकर जो उन्होंने कहा उस बात का सबूत देना चाहिए और सदन और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले उन्‍होंने कहा कि सद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और मुझे विश्वास है कि यह उत्पादक सत्र होगा। मैं उम्मीद करता हूं की संसद में सकारात्मक बहस होगी, देश लाभान्वित होगा और प्रजातंत्र मज़बूत होगा। संसद के समय का सदुपयोग होगा। लोकसभा की कार्यवाही 18 दिसंबर दोपहर 11 बजे तक के लिए स्‍थगित कर दी गई है। कांग्रेस इस सत्र में मोदी सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर चुकी है। मालूम हो कि रकार शीतकालीन सत्र में 25 लंबित विधेयक और 14 नए विधेयक पेश कर सकती है। इनमें तीन तलाक के मामले में मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता दिए जाने के अधिकार से जुड़ा विधेयक भी शामिल है।

क्या है शरद यादव का मामला

शरद यादव और एक अन्य सांसद अली अनवर को 4 दिसंबर को राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया था। जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस साल जुलाई में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद एवं कांग्रेस के साथ महागठबंधन तोड़कर भाजपा के साथ गठजोड़ किया था। राज्यसभा के सभापित जेडीयू की इस दलील से सहमत थे कि इन दोनों वरिष्ठ सदस्यों ने पार्टी के निर्देशों की अवहेलना कर और विपक्षी दलों के कार्यक्रम में शामिल होकर स्वयं ही अपनी सदस्यता छोड़ दी। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव ने राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिए जाने के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। इसलिए ये सवाल उठ रहा था कि वह राज्‍य सभा की कार्यवाही में शामिल होंगे या नहीं। यादव ने अपनी याचिका में कहा कि संबंधित प्राधिकार ने उनके खिलाफ फैसला सुनाने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया है।

शरद यादव की सदस्‍यता को लेकर सदन में हंगामा नई दिल्ली (ईएमएस)। तीन साल से सत्ता में मौजूद मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में लगी हुई कांग्रेस बीच-बीच में घोटालों के आरोप लगाने का काम करती रहती है। इसी कड़ी में कांग्रेस के द्वारा मोदी सरकार पर राफेल एयरक्राफ्ट खरीद में घोटाले का आरोप लगाया गया था। इस पर फ्रांस की ओर से ही जवाब दिया गया है। फ्रांस ने इस डील में किसी भी तरह का घोटाला होने से इंकार किया है।फ्रांस की ओर से कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा गया है कि किसी भी तरह का दावा करने से पहले तथ्यों को चेक जरूर करने चाहिए। कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया है कि जहाजों की कीमत 526 करोड़ है, जबकि सौदा 1571 करोड़ का हुआ है। राफेल डील पर अब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी मोर्चा खोल दिया है। राहुल ने ट्वीट कर राफेल डील पर सवाल उठाए हैं। मीडिया से बात करते हुए फ्रांस के एक अधिकारी ने कहा कि मैं भारत की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूं।लेकिन इस डील में कुछ भी गलत नहीं हुआ है। इन जेट्स की डील इनकी परफॉर्मेंस के आधार पर की गई है।बता दें कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने राफेल एयरक्राफ्ट खरीद में मोदी सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया है। सुरजेवाला का कहना है कि राफेल खरीद में कोई पारदर्शिता नहीं है। सुरजेवाला के मुताबिक,मोदी सरकार इस सौदे से राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने दावा किया कि जहाजों की कीमत 526 करोड़ है जबकि सौदा 1571 करोड़ का हुआ है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि 20 अगस्त 2007 में 126 लड़ाकू एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए नोटिस जारी की गई थी। इस डील के लिए दो कंपनियां सामने आईं।जिनमें से राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट का चयन किया गया था। सौदे की यह शर्त थी कि 18 राफेल एयरक्राफ्ट फ्रांस में बनेंगे और कंपनी की मदद से 108 एयरक्राफ्ट भारत मे बनेगें। उल्लेखनीय हैं कि ये डील 23 सितंबर,2016 को फ्रांस के रक्षामंत्री ज्यां ईव द्रियां और भारत के तत्कालीन रक्षामंत्री मनोहर पर्रीकर ने नई दिल्ली में साइन की थी। भारत सरकार ने 59,000 करोड़ की फ्रांस से डील की थी। डील के मुताबिक,36 राफेल फाइटर जेट विमान मिलने हैं। पहला विमान सितंबर 2019 तक मिलने की उम्मीद है और बाकी के विमान बीच-बीच में 2022 तक मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

कांग्रेस के आरोप पर फ्रांस ने जारी किया बयान 