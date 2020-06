भूटान ने पानी रोकने की खबरों का खंडन किया

भूटान की तरफ से असम के 25 गांवों का पानी रोकने की खबरों का खंडन किया गया है। इस पर सफाई देते हुए कहा गया है कि भूटान की तरफ से असम में जाने वाले पानी की सप्लाई में कोई रुकावट नहीं डाली गई है। भूटान के वित्त मंत्री ने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा कि भूटान में भारतीय राज्य असम तक पानी का प्रवाह स्थानीय लोगों के लिए जारी है। यहां पर सिंचाई के साधनों में कोई बाधा नहीं आई है।

Clarifications on the recent news articles published in India alleging that Bhutan has stopped the supply of irrigation…

भूटान के अधिकारियों के अनुसार भारत के हमारे किसान मित्रों को दैफाम-उदलगुरी, समरंग-भंगातर, मोटोंगा-बोकाजुले और समद्र पोंगखार से पानी की निरंतर आपूर्ति की जा रही है।

#WATCH: Assam Chief Secy Kumar Sanjay Krishna says, “Irrigation water comes to Assam from hills of Bhutan, but there was boulder which stopped the flow. We talked to Bhutan & they immediately cleared it. There’s no dispute & to say that they stopped the water to Assam is wrong.” pic.twitter.com/aNPNxclgJO

