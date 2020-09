पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणव मुखर्जी पंचतत्व में विलीन हो गए। आज लोधी श्मशान घाट पर संपूर्ण राजनैतिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले उनके पार्थिक शरीर को 10, राजाजी मार्ग स्थित उनके सरकारी आवास पर लाया गया था, जहां पीएम नरेन्द्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्घांजलि दी थी।

लोधी श्मशाम गृह पर उन्हें राजनैतिक सम्मान के साथ विदाई दी गई। उनका बेटा अभिजीत मुखर्जी और परिवार के बाकी सदस्य पीपीई किट पहनकर दिखे। चीनी विदेश मंत्रालय ने उन्हें श्रद्घांजलि देते हुए कहा कि प्रणव मुखर्जी भारत के एक अनुभवी नेता थे। पांच दशक के राजनैतिक जीवन में उन्होंने चीन-भारत के संबंधों में सकारात्मक योगदान दिया था। यह चीन-भारत मित्रता और भारत के लिए एक बड़ी क्षति है। हम उनके निधन पर संवेदना व्यक्त करते हैं और सहानुभूति प्रकट करते हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रणब मुखर्जी के निधन पर दु:ख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि प्रणब मुखर्जी के निधन पर देश दु:खी है। वे एक स्टेट्समेन थे। उन्होंने राजनैतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र के हर तबके की सेवा की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अलावा कई अन्य नेताओं ने भी पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर शोक जताया है।

Delhi: Mortal remains of former President #PranabMukherjee brought to Lodhi Crematorium. His last rites are being performed. pic.twitter.com/w5sSBKd8Kp

— ANI (@ANI) September 1, 2020