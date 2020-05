आखिर आज़म खान ने रमादेवी से मांगी अभद्र टिप्पणी के लिए माफ़ी

समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान ने लोकसभा में विवादित टिप्पणी के लिए भाजपा सांसद रमा देवी से माफी मांगी है। सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही, आज़म खान ने लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित किया और कहा कि अगर उनके बयान से उन्हें ठेस पहुंची है, तो वे माफी माँगेंगे।

इतना कहने के बाद, आज़म खान बैठ गए। लेकिन बीजेपी सांसद परेशान थे। जहां बीजेपी सांसदों ने आजम खान के इशारे पर सवाल उठाया, वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पीड़ित का मुद्दा उठाया और कहा कि भाजपा को इस पर भी गौर करना चाहिए।

अखिलेश यादव की टिप्पणी पर बीजेपी सांसदों की आपत्ति के बाद, स्पीकर ओम बिरला ने आजम खान से रमा देवी से फिर से माफ़ी मांगने को कहा। स्पीकर के कहने के बाद आज़म खान ने फिर कहा कि रमा देवी उनकी बहन की तरह हैं, उन्होंने बयान से दुखी होने पर माफ़ी मांगी। आजम खान ने कहा कि पूरी लोकसभा उनके आचरण को जानती है।

BJP MP Rama Devi in Lok Sabha: Azam Khan ji's remark has hurt both women and men in India. He will not understand this. Inki aadat bigadi hui hai, zaroorat se zada bigadi hui hai. I have not come here to hear such comments. pic.twitter.com/Z1tvupdNvW

— ANI (@ANI) July 29, 2019