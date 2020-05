बीजेपी का दावा : इस राज्य के 50 विपक्षी सांसद हो सकते है बीजेपी में शामिल

कर्नाटक और गोवा के बाद, क्या अब महाराष्ट्र में कांग्रेस टूट रही है? हाल ही में कर्नाटक के एक दर्जन से अधिक विधायकों ने सरकार से विद्रोह कर दिया। जिसके बाद कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार का पतन हो गया। दूसरी ओर गोवा में कांग्रेस के 10 विधायकों ने अपनी सोच बदल ली और बीजेपी में शामिल हो गए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन ने रविवार को दावा किया कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के 50 विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। महाजन का बयान ऐसे समय में आया है जब शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के कई नेताओं ने हाल ही में पार्टी छोड़ दी है।

महाजन ने कहा कांग्रेस और एनसीपी के लगभग 50 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। एक महीने पहले भाजपा में शामिल होने का दावा करते हुए एनसीपी के वरिष्ठ नेता चित्रा वधा ने कहा कि उनका एनसीपी में कोई भविष्य नहीं। उन्होंने कहा कि विधायक अनुरोध कर रहे हैं कि वे विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल होना चाहते हैं। कांग्रेस ढह रही है और अगले कुछ हफ्तों में एनसीपी कमजोर हो जाएगी।



महाजन ने शरद पवार के उन बातों को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा कांग्रेस और एनसीपी को हराने के लिए अपने नेताओं के खिलाफ सरकारी एजेंसियों का दुरूपयोग कर रही है।

महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) को एक और झटका देते हुए नागपुर के विधायक वैभव पिचद ने शनिवार को घोषणा की कि वह भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। वैभव एनसीपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मधुकर पिचाड के बेटे हैं। दो दिन पहले एनसीपी की मुंबई इकाई के प्रमुख सचिन अहीर भी शिवसेना में शामिल हुए थे।

Maharashtra Water Resources Minister Girish Mahajan: Many people are excited to join BJP. There are more than 50 MLAs of Congress and Nationalist Congress Party (NCP) who want to join BJP. But we also, have some limitations, we cannot admit everyone. pic.twitter.com/cHN7yPP4t4

— ANI (@ANI) July 30, 2019