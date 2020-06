अरुण जेटली की हालत फिर बिगड़ी, AIIMS में संपूर्ण रूप से वैंटिलेटर के सहारे

पिछले कई दिनों से एम्स में भर्ती पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का स्वास्थ्य फिर से बिगड़ गया होने की रिपोर्ट सामने आई है। ज़ी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक, अरुण जेटली की हालत फिलहाल गंभीर है। वह 9 अगस्त को एम्स में भर्ती थे।

आज, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी उन्हें देखने एम्स पहुंचे और उनकी स्थिति के बारे में उनके डॉक्टरों से बात की।

रिपोर्ट के मुताबिक, अरुण जेटली को वेंटिलेटर पर रखा गया है। वे पूरी तरह से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं। गौरतलब है कि, 2018 में एम्स में उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। इससे पहले उन्होंने 2016 में बेरियाट्रिक सर्जरी भी करवाई थी। जेटली को डायबिटीज़ भी है। राष्ट्रपति के अलावा, केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, अश्विनी चौबे भी उनसे मिलने पहुंचे।

Delhi: President Ram Nath Kovind to visit Former Finance Minister and BJP leader, Arun Jaitely who is admitted at All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), today. He was admitted to AIIMS on 9th August due to breathing problems. (file pics) pic.twitter.com/690EQEetb6

— ANI (@ANI) August 16, 2019