अनुच्छेद 370 हटने के बाद बोखलाए हुए पाकिस्तान ने ये निर्णय लिया

जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद पाकिस्तान भी अकड़ रहा है। पाकिस्तान ने भारत के साथ राजनीतिक संबंधों में कटौती करने का फैसला किया था। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक के बाद, पाकिस्तान ने निर्णय किया था कि वह भारत के साथ द्विपक्षीय समझौते की समीक्षा करेगा। इसके साथ ही, कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने की पाकिस्तान ने धमकी दी। एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान ने भारतीय राजदूत को निलंबित कर दिया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री कार्यालय में इमरान खान के नेतृत्व में हुई। जिसमें अनुच्छेद 370 को हटाने के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया था। पाकिस्तान राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने इस बैठक में कुछ निर्णय लिए।

Pakistan Sources: Government of Pakistan to not send its High Commissioner designate to India who was to take charge later this month. Pakistan may also ask Indian High Commissioner to Pakistan Ajay Bisaria to leave Pakistan pic.twitter.com/Ur0iJl5Xyl

— ANI (@ANI) August 7, 2019