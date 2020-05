धारा 370 को लेकर कांग्रेस ने एक ओर PM मोदी पर तो दुसरी ओर पाकिस्तान पर निशाना साधा

कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर के हालात पर पाकिस्तान के विरोध का करारा जवाब दिया। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, “कश्मीर मुद्दा हमारा घरेलू मुद्दा है।” हम कोई भी कानून बना सकते हैं। यह हमारा अधिकार है। भारत के साथ व्यापार रोकने के पाकिस्तान के फैसले पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा “मैं जानता था कि वह (पाकिस्तान) कुछ करने जा रहा है,”।

Adhir Ranjan Chowdhary: PM had announced from Red Fort that we'll take Kashmiris forward not with bullets but by embracing them,but today situation in Kashmir is similar to that of a concentration camp. No mobile/internet connection, no Amarnath pilgrimage,what's happening there? https://t.co/j8qpaPHIHQ

