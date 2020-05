आर्टिकल 370 के निर्णय पर केजरीवाल और कांग्रेस ने कहा कुछ ऐसा

जम्मू-कश्मीर के विषय में आज लिए गए निर्णय को देश की राजनीतिक पार्टी से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। JDU, कांग्रेस जैसी पार्टी 370 को हटाने का विरोध कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन किया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर मोदी सरकार के फैसले का समर्थन किया। अरविंद केजरीवाल ने लिखा, “हम जम्मू-कश्मीर पर लिए गए सरकार के फैसले का समर्थन करते हैं।” आशा है कि यह राज्य में शांति और विकास लाएगा।

We support the govt on its decisions on J & K. We hope this will bring peace and development in the state.

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 5, 2019