सेना को बड़ी कामयाबी, पुलवामा मुठभेड़ में हिज्बुल शीर्ष कमांडर रियाज नायकू ढेर

श्रीनगर (ईएमएस)। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में जारी मुठभेड़ में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जानकारी के मुताबिक, हिज्बुल मुजाहिदीन का शीर्ष कमांडर रियाज नायकू को इस मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। इसे हंदवाड़ा में भारतीय जवानों की शहादत का बदला माना जा रहा है। पुलवामा में जारी एनकाउंटर के बीच श्रीनगर में मोबाइल और इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है।

बता दें कि जम्मू-कश्मीर में दो जगहों पर आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। एक जगह पर सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को मार गिराया। जबकि दूसरी जगह पर हिज्बुल मुजाहिदीन के आतंकी रियाज नायकू की तलाश में सुरक्षाबलों ने घेराबंदी कर रखी थी। इसके बाद खबर मिली कि सुरक्षाबलों ने रियाज नायकू को एनकाउंटर में ढेर कर दिया।

केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वी के सिंह ने रियाज के खिलाफ सेना के सफल ऑपरेशन पर खुशी जताते हुए सुरक्षाबलों की तारीफ की।

While the nation mourns the loss of eight of our bravest men, the security forces have eliminated the Hizbul Commander #RiyazNaikoo in Beighpora, J&K.

Proud of our boys in uniform!

Jai Hind!!

— Vijay Kumar Singh (@Gen_VKSingh) May 6, 2020