जम्मू-कश्मीर के शोपियां में एक मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों का आतंकियों पर हमला जारी है। शोपियां में शनिवार सुबह एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकवादियों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 2 से 3 आतंकियों के दक्षिण कश्मीर के शोपियां के बोना बाज़ार क्षेत्र में छिपे होने की सूचना मिली थी। सुरक्षाबलों ने तब पूरे इलाके को घेर लिया था।

आतंकवादी एक घर में छिपे हुए थे, जिन्होंने सुरक्षा बलों को आते देखा और उन पर गोलियां चला दीं, जिसके जवाब में सुरक्षा बल ने भी गोलीबारी प्रारंभ कर दी। वर्तमान में शोपियां के बोना बाज़ार क्षेत्र में भारी सुरक्षा बल तैनात हैं। सुरक्षा बल पूरे इलाके की निगरानी कर रहे हैं। दोनों ओर से गोलीबारी हो रही है। इस दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में दो आतंकवादियों को मार गिराया

Jammu & Kashmir: Exchange of fire begins between terrorists and security forces at Bona Bazaar area of Shopian; more details awaited.

— ANI (@ANI) July 27, 2019