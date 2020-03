पुलवामा में सेना की बड़ी सफलता: 2 आतंकवादी ढेर, हिज़बुल के उप प्रमुख को घेरा

जम्मू-कश्मीर में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। सेना ने दो आतंकवादियों को मार गिराया है। पुलवामा में शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने सैफुल्ला हिजबुल मुजाहिदीन के उप प्रमुख को घेर लिया और दो आतंकवादियों को मार गिराया।

उल्लेखनीय है कि पुलवामा हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के सुरक्षा बलों का आतंकवादियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी था। यहां तक की पुलवामा के बाद सेना जवानों ने अब तक 100 से ऊपर आतंकियों को मार गिराया है। इस दौरान पुलवामा में शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने सैफुल्ला हिजबुल मुजाहिदीन के उप प्रमुख को घेर लिया और दो आतंकवादियों को मार गिराया।

Jammu & Kashmir: Exchange of fire between terrorists and security forces in Braw Bandina area of Awantipora, Pulwama. More details awaited. pic.twitter.com/oFPfQSRjzu

— ANI (@ANI) June 14, 2019