सेना ने आज लश्कर-ए-तैयबा का बड़ा आतंकी मार गिराया और उसके पास से ये जब्त किया

कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सोपोर में लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख आतंकवादियों में से एक मारा गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आतंकवादी का नाम आसिफ था। आसिफ लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रमुख आतंकी था।

J&K DGP Dilbag Singh: LeT's Asif had created a lot of terror in Sopore. Over the last 1 month he was very active. He made use of Over Ground Workers to print posters threatening civilians not to open shops & not to go for their day-to-day activities. pic.twitter.com/LEMN5ou5P0

— ANI (@ANI) September 11, 2019