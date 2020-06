BJP की जीत के साथ सेना ने भी कश्मीर में हांसिल की एक बड़ी सफलता, Most Wanted ढेर

सेना ने जम्मू-कश्मीर में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। त्रिपुरा में सुरक्षा बलों द्वारा मोस्ट वांटेड आतंकवादी ज़ाकिर मुसा को मार गिराने में सफलता प्राप्त की गई है। ज़ाकिर मूसा आतंकवादी संगठन अंसार गजवात उल-हिंद का प्रमुख था, जिसकी लंबे समय से तलाश चल रही थी।

#UPDATE on Pulwama encounter: Body of Zakir Musa, commander of Ansar Ghazwat-ul-Hind found at the encounter site in Tral area of Pulwama. One AK-47 rifle and one Rocket Launcher have also been recovered. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/cu2WNBTynA

— ANI (@ANI) May 24, 2019