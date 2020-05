क्या Aarogya Setu App में सुरक्षा खामी का फ्रेंच हैकर का दावा सच है?

कोरोना संकटकाल में नागरिकों को संक्रमण से दूर रखने के लिये भारत सरकार ने आरोग्य सेतु एप लॉंच की है। इस एप के माध्यम से ऐसा दावा किया गया है नागरिकों को अपने-आसपास कोरोना पोजीटीव मरीज के होने या न होने की जानकारी मिलेगी, साथ ही उस पर उसकी नीजि मैडिकल हिस्ट्री को देखते हुए संक्रमण का कितना जोखिम है आदि जानकारी भी मिलती रहेगी।

हालांकि आरोग्य सेतु एप को लेकर विपक्ष की ओर से और खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से सवाल उठाया गया है। उन्होंने आरोग्य सेतु एप को नागरिकों की प्राइवेसी में हस्तक्षेप बताया है। इसी क्रम में मंगलवार को एक फ्रांसीसी हैकर ने दावा किया है कि आरोग्य सेतु एप में सुरक्षा खामी है और इसके कारण 9 करोड़ यूजर्स की प्राइवेसी रिस्क पर हैं।

Hi @SetuAarogya,

A security issue has been found in your app. The privacy of 90 million Indians is at stake. Can you contact me in private?

Regards,

PS: @RahulGandhi was right

— Elliot Alderson (@fs0c131y) May 5, 2020