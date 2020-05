20 मई को ‘अम्फान’ बेहद भीषण होगा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल पर खतरा

नई दिल्ली (ईएमएस)। चक्रवाती तूफान ‘अम्‍फान’ 20 मई को भारत के ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तबाही ला सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस दिन ‘अम्फान’ बेहद भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में पश्चिम बंगाल में दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीच पश्चिम बंगाल- बांग्लादेश के तटों से गुजरेगा। नेशनल डिजास्‍टर रिस्‍पांस फोर्स ने कोरोना वायरस की महामारी के बीच ‘अम्फान’ से निपटने को दोहरी चुनौती बताया है।

एक समाचार चैनल से बातचीत में नेशनल डिजास्‍टर रिस्‍पांस के महानिदेशक एसएन प्रधान प्रधान ने कहा कि उन्होंने पश्चिम बंगाल और ओडिशा प्रशासन को एडवाइजरी दी है कि जो भी साइक्लोन शेल्टर हैं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करना जरूरी होगा। यदि अम्‍फान से बचाव के लिए स्‍थापित शेल्‍टर होम में हजार लोगों के रहने की क्षमता है तो वहां 500 लोगों को रखना ही बेहतर होगा।

उन्‍होंने कहा कि राष्‍ट्रीय आपदा प्रबंधन कमेटी ने तय किया है कि सेनिटाइजेशन और सभी तरह की ऐहतियात के साथ स्‍कूल और कॉलेज का इस्‍तेमाल समुद्री चक्रवात से प्रभावित होने वाले जिलों में आम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाए। ज्ञात रहे कि अम्‍फान के खतरे के मद्देनजर एनडीआरएफ ने पश्चिम बंगाल में 21 टीमें तैनात की हैं जबकि 2 से 3 टीमों को स्टैंडबाई पर रखा गया है।

Public announcements being made in Digha in West Bengal for shifting to safer places. Nearly 15000 people been shifted to nearest flood centres@PMOIndia @narendramodi @NDRFHQ @ndmaindia @FinMinIndia @PIB_India pic.twitter.com/7hYVsd8nbB

