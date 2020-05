दोपहर बाद बंगाल से टकराया अम्फान, शाम तक पहुंचेगा ओडिशा

कोलकाता(ईएमएस)। चक्रवाती तूफान अम्फान पश्चिमी-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर मंगलवार को कमजोर होकर अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया। लेकिन फिर भी इससे पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में भारी तबाही की आशंका है। इस तूफान के आज दोपहर बाद या शाम तक तट से टकराने की संभावना है।

चक्रवात अम्फान के मद्देनजर ओडिशा में अब तक 1704 आश्रय शिविर स्थापित किए गए हैं और 1,19,075 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। सुपर साइक्लोन अम्फान के आज दोपहर बाद या शाम तक पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तट से टकराने की संभावना है। चक्रवाती तूफान अम्फान पश्चिमी-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर मंगलवार को कमजोर होकर ‘अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया। पारादीप में हवा की गति 102 किमी प्रति घंटा, चांदबली में 74 किमी प्रति घंटा, भुवनेश्वर में 37 किमी प्रति घंटा और पुरी में 41 किमी प्रति घंटा है।

तूफान पर केंद्र सरकार की नजर

एनडीआरएफ की टीमें तैनात की जा चुकी है। केंद्र सरकार भी पूरी नजर रखे हुए है। मौसम विभाग ने इस तूफान के असर से बंगाल और उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में ऊंची समुद्री लहरों से जल प्लावन की आशंका जताई है। तूफान का पूर्वी मेदिनीपुर, उत्तर तथा दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली और कोलकाता में भारी असर हो सकता है। इसी तरह ओडिशा के जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, मयूरभंज, भद्रक, जाजपुर और बालासोर में भारी नुक्सान की आशंका है। इस दौरान कहीं भारी और कहीं हल्की बारिश भी होगी।

एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान के अनुसार, एनडीआरएफ की 25 टीमों को मोर्चे पर तैनात किया गया है, जबकि 12 अन्य रिजर्व में हैं। इनके अलावा देश के विभिन्ना हिस्सों चौबीस अन्य एनडीआरएफ टीमें तैयार हैं। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, पीएम के प्रधान सलाहकार पी के सिन्हा और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा भी शामिल हुए। अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की थी।

ओडिशा में खतरनाक हवाएं

ओडिशा में अम्फान तूफान की वजह से खतरनाक तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने बताया कि पारादीप में 102 किमी, चंदबली में 74 किमी, भुवनेश्वर में 37 किमी, बालासोर में 61 किमी और पुरी में 41 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं।

पश्चिम बंगाल में 19 एनडीआरएफ की टीमें तैनात

अम्फान चक्रवात के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 19 टीमों को तैनात किया गया है। दक्षिण-24 परगना में 6 टीमें, पूर्वी मिदनापुर और कोलकाता में 4 टीमें, उत्तर-24 परगना में 3 टीमें, हुगली और हावड़ा में 1 टीम तैनात किया गया है। एनडीआरएफ के दूसरे बटालियन के कमांडेंट निशित उपाध्याय ने यह जानकारी दी।

