अमैरिका-इरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण भारत की भी चिंता बढ़ी

भारत ने होर्मुज खाड़ी में हुई घटना पर तेल की कीमतों को लेकर शुक्रवार को चिंता व्यक्त की है। भारत ने ओपेक के मुख्य सदस्य, सऊदी अरब को तेल की कीमतों को काबू में लाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत गुरुवार को लगभग 5% बढ़ीं, जो जनवरी की सबसे अधिक थीं।

वर्तमान में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $ 65 प्रति बैरल है। गौरतलब है कि खाड़ी में इरानी दलों द्वारा अमेरिकी सैना के ड्रोन को ध्वस्त करने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सख्त रुख अख्तियार किया है, जिससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सऊदी पेट्रोलियम मंत्री खालिद अल फलीह के साथ स्थिति पर चर्चा की। प्रधान ने ट्वीट किया कि, “फारस खाड़ी के बीच की घटना चिंता का विषय है जिससे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं।” उन्होंने तेल की कीमतों पर भारतीय उपभोक्ताओं की संवेदनशीलता का भी उल्लेख किया।

Expressed concern on the developments in the Strait of Hormuz leading to rising crude oil price.Reiterated the sensitivity of Indian consumers to prevailing oil price volatility.Sought active role of #SaudiArabia within OPEC &OPEC Plus for keeping oil prices at reasonable levels.

