मुंबई: पानी के बीच फंसी महालक्ष्मी एक्सप्रेस के सभी यात्रियों को बचाया गया

भारी वर्षा और ट्रैक पर पानी भर जाने के कारण कुल 700 यात्रियों के साथ रास्ते में अटकी महालक्ष्मी एक्सप्रेस के सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया हैं। महालक्ष्मी एक्सप्रेस में फंसे हुए यात्रियों को निकालने के लिए नेवी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें ने हिस्‍सा लिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि राहत और बचाव में नेवी की 7 टीमें, इंडियन एयरफोर्स के 2 हेलिकॉप्टर, सेना की 2 टुकड़ी के अलावा स्थानीय प्रशासन जुटा था।

#UPDATE : Rescue operation for stranded passengers of #MahalaxmiExpress has been called off by all agencies. https://t.co/WFfXQZmJRe

महालक्ष्मी एक्सप्रेस से यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने पर गृहमंत्री अमित शाह ने एनडीआरएफ, इंडियन नेवी, भारतीय वायुसेना, रेलवे और राज्य प्रशासन की तारीफ की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, हम इस ऑपरेशन को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। शानदार कोशिशों के लिए रेस्क्यू टीम को बधाई।

Teams of @NDRFHQ, @indiannavy, @adgpi, IAF, Railways & state administration have safely rescued all the 700 passengers stranded on Mahalaxmi Exp near Mumbai due to heavy rain.

We were closely monitoring the entire operation.

Kudos to the rescue teams for their exemplary effort. pic.twitter.com/4ODPDh9jxd

— Amit Shah (@AmitShah) July 27, 2019