अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने दिल्ली वालों से कश्मीरी छात्रों के लिए यह अपील की

धारा-370 हटाने के बाद से कश्मीर में कारोबार, सेवाएं, इंटरनेट, फोन कॉल, आना-जाना, सभी सेवाएं बंद है। कश्मीर संचार अंधकार से गुज़र रहा है। ऐसे में आज ईद का दिन है जो मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है और इसके बड़े माइने होते हैं। तो बालिवुड अभिनेत्रा स्वरा भास्कर ने दिल्ली के जंतर मंतर पर कश्मीर के वे सभी छात्र जो अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन्हे साथ में ईद मनाने के लिए बुलाया।

स्वरा भास्कर ने एक ट्वीट किया है। जिसमें वह दिल्ली वालों से कश्मीरी छात्रों की मदद करने के लिए कह रही हैं। स्वरा ने अपने ट्विटर अकांउट से एक फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि त्योहार के दिन किसीको अकेला महसूस नहीं करना चाहिए। दिल्ली वालों इन कश्मीरी छात्रों को अपना बड़ा दिल दिखाओ। कुछ खाना लेकर आओ और 12 अगस्त 1ः30 बजे जंतर मंतर पर सब मिलकर साथ ईद मनाओ।

No one should feel alone and bereft on a day of festivity.. Dilliwaalon.. show these Kashmiri students some heart! ♥️ Bring some khaanaa and join! Tomorrow, 12th August 2019, 1:30pm onwards at #JantarMantar #Delhi #Eid pic.twitter.com/tUzEAKe7ze

— Swara Bhasker (@ReallySwara) August 11, 2019