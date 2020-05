भाजपा को हराने गुंडों को भी वोट देना पड़े तो दो; बोलीं आप नेता आतिशी

पूर्वी दिल्ली से आप उम्मीदवार आतिशी मार्लेना का एक विवादित बयान सामने आया है। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे यह कहते सुनी गई हैं कि वर्तमान चुनाव भाजपा को हराने के लिये लड़ा जा रहा है। जहां ऐसा कोई भी उम्मीदवार नजर आये जो भाजपा को हरा सकता है, तो मतदाता को उसी को वोट करना चाहिये।

वीडियो में उत्तरप्रदेश का हवाला देते हुए आतिशी कह रही हैं कि यूपी में सपा-बसपा गठबंधन ही है जो भाजपा को टक्कर दे सकता है। ऐसे में यूपी के वोटर को अपना वोट सपा-बसपा के गठबंधन को ही देना चाहिये, चाहे उनका उम्मीदवार कैसा भी हो। वे आगे अपने किसी जानकार से बातचीत का उदाहरण देते हुए कहती हैं कि उसके अनुसार उनके संसदीय क्षेत्र का उम्मीदवार गुंडा है तो क्या करूं, इस पर आतिशी ने कहा कि जाके गठबंधन को वोट दे आओ।

