5 वर्ष के बच्चे ने 3200 किमी सायकल चलाकर 3.7 लाख रुपए कोरोना फंड जुटाया

कोरोना वायरस के दौरान लोग एक दूसरे को मदद कर मिसाल पेश कर रहे हैं। कहीं कोई मैराथॉन रनर अपने घर में दौड़ रहा है, तो एक बच्चा मैराथॉन दौड़कर फंड एकत्र कर रहा है। इस तरह का ही एक मामला सामने आया है। 5 वर्ष के बच्चे ने 3200 किलोमीटर सायकल चलाया है। आप पूछेंगे किसलिए? तो आपको बताते हंै कि कोरोना राहत कोष के लिए इस 5 वर्ष के बच्चे ने सायकलिंग के माध्यम से 3.7 लाख रुपए का फंड जुटाया है।

शुरु किया था एक अभियान

इस बच्चे का नाम अनीश्वर कुंचला है। 27 मई को इन्होंने एक अभियान शुरु किया था। जिसका नाम था Little pedallers Aneesh and his friends। इस अभियान में अनीश्वर के 60 अन्य दोस्तों ने भी भाग लिया।

लोगों ने दिया डोनेशन

भारतीय मूल के इस बच्चे के अभियान के लिए पूरी दुनिया से लोगों ने डोनेशन दिया। भारत और अमेरिका से भी लोगों ने पैसे डोनेट किया। इसके पहले अनीश्वर ने एक क्रिकेट चैलेन्ज भी रखा था। जिसके द्वारा उन्होंने नेशनल हेल्थ सर्विस को सपोर्ट किया था।

एमपी ने भी की मुलाकात

बता दें कि अनीश्वर के माता-पिता आंध्र प्रदेश के चित्तूर के निवासी हैं। फिलहाल तो वे ईंग्लैंड में रहते हैं। कुछ दिन पहले ही अनीश्वर के काम से खुश होकर वहां के एमपी एन्डी कार्टर ने उनके साथ मुलाकात की थी। कार्टर ने भी अनीश्वर के इस कार्य की तारीफ की। इतना ही नहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाणा के ब्रिटीश उच्चायुक्त एन्ड्रु फ्लेमिंग ने भी उनके काम को दुनिया के समक्ष शेयर किया।

Ever since @UttaraVarmaTOI ‘s article about 5 year old #Telugu boy Aneeshwar’s fundraising for COVID I’ve talked about him. My friend @poonamkaurlal asked to say Namaste so Telugu diaspora contact, @uday_nagaraju , fixed a wonderful chat. Bike ✔ Now on to 🏏 4 Lakhs & counting 🙏 pic.twitter.com/mJ0Nt3ZIOo

अनीश्वर कहते हैं कि वह आगे और अधिक चैलेन्ज लेना चाहते हैं और लोगों की अधिक से अधिक मदद करना चाहते हैं। अनीश्वर फिलहाल ईंग्लैंड के मानचेस्टर, युके में रहते हैं।

Five-year-old Aneeshwar Kunchala raised more than £2,700 for #NHS workers on the frontline in the battle against #coronavirus by playing #cricket.

The inspirational youngster was saved by hospital staff, aged one, when he was fighting for his life after triggering a nut allergy. pic.twitter.com/LluM2iispw

— HomeAwayFromHomeland (@HAFHomeland) June 6, 2020