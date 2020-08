सांबा सेक्टर में भारत-पाक सीमा पर मिली 20 फीट लंबी सुरंग

जम्मू (ईएमएस)। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र के नजदीक एक सुंरग मिली है। ये सुरंग भारतीय सुरक्षाबलों को शुक्रवार को मिली थी। सुरंग को लेकर जम्मू में बीएसएफ के आईजी एनएस जम्वाल ने बताया कि शुक्रवार को टीम ने इस सुरंग को ढूंढ निकाली है। उन्होंने कहा कि यह 150 गज जीरो लैंड से भारत की तरफ खुदी हुई है। उन्होंने कहा कि इसका एग्जिट प्वाइंट भी भारत की तरफ है और वहां पर रेत से भरी बोरी मिली हैं जिन पर पाकिस्तान की मार्किंग है।

जम्वाल ने बताया है कि रेत से भरी बोरी की हालत देखने से लगता है कि ये टन्नल नई है। बॉर्डर एरिया में इतनी बड़ी सुरंग पाकिस्तान रेंजर्स और दूसरी एजेंसियों के अप्रूवल के बिना नहीं बन सकती। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी सुंरग खोदने में जरूर पाकिस्तान एस्टाब्लिशमेंट का हाथ है।

बताया जा रहा है कि यह सुरंग 20-25 फीट गहरी और 150 फीट लंबी है और 3-4 फीट चौड़ी है। सुरंग के पास जो रेत की बोरी मिली है उस पर कराची और शकरगढ़ लिखा हुआ है। इसके अलावा रेत की बोरी पर टेलीफोन नंबर भी छपे हुए हैं। जैसा कि आमतौर पर सीमेंट की बोरियों पर छपा रहता है। जहां सुरंग मिली है वहां से पाकिस्तान की चौकी महज 400 मीटर की दूरी पर है।

BSF detects a tunnel near India-Pakistan International Border in #Samba district of Jammu Division in the Union Territory of Jammu and Kashmir. @BSF_India pic.twitter.com/tmfu6Etsm8

बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों को भेजने के लिए सुरंग खोदने का काम, पाकिस्तान की पुरानी रणनीति है। राज्य पुलिस के आतंकवाद विरोधी विंग के एक सूत्र ने कहा कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने इजरायल में प्रवेश करने के लिए भूमिगत सुरंग खोदने वाले हमास के लड़ाकों की नकल करनी शुरू कर दी है।

बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब बीएसएफ ने बॉर्डर पर ऐसी सुरंगों का पता लगाया है। इससे पहले भी सुरंगे मिल चुकी है। पिछले साल सितंबर महीने में बीएसएफ ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए बॉर्डर इलाके में सुरंगों का पता लगाने के लिए सर्च अभियान चलाया था।

अधिकारियों ने बताया कि बीएसएफ महानिदेशक राकेश अस्थाना ने सीमा पर तैनात कमांडरों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि सीमा पर घुसपैठ रोधी प्रणाली प्रभावी रहे और इस सीमा पर कोई खामी नहीं रहे। जम्मू के सांबा सेक्टर में बृहस्पतिवार को बीएसएफ जवानों को गश्त के दौरान भारतीय क्षेत्र में सीमा पर बाड़बंदी के पास स्थित इस सुरंग का पता चला।

उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते पंजाब में पांच हथियारबंद घुसपैठियों के हाल में मारे जाने के बाद बीएसएफ ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बड़ा सुरंग खोज अभियान चलाया है। पाकिस्तान से लगती करीब 3,300 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी बीएसएफ के हाथों में है और पहले भी सीमा से लगते जम्मू के इलाकों में सुरंगों का पता चला है।

In a huge success on J&K international border, #BSF has found about 25 feet deep and 150 feet long tunnel in #Samba. #Jammu BSF IG N.S. Jamwal said that this tunnel has been dug with complete preparation, which is not possible without the help of engineers@shahnawazmalik_ pic.twitter.com/YDFx7SSPQ8

