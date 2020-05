पुलवामा पार्ट 2 होते-होते बच गया; देखें कैसे विस्फोटक से भरी कार को नष्ट किया गया

नई दिल्ली (ईएमएस)। कोरोनाकाल में भी आतंकी घाटी में सक्रिय है ऐसे में सुरक्षाबल भी पूरी तरह मुस्तैद हैं। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में आईईडी के जरिए जवानों पर हमला करने की आतंकियों की साजिश सुरक्षाबलों ने नाकाम कर दी है। पुलवामा की घटना के बारे में पीएम नरेंद्र मोदी को जानकारी दी गई है। यह जानकारी एनएसए अजित डोभाल ने पीएम मोदी तक पहुंचाई।

Alert troops averted major terror attack in #Pulwama. Suspected vehicle was intercepted after it jumped a checkpost. Terrorists abandoned the vehicle after being chased. Vehicle-borne #IED was successfully neutralised.#Kashmir #TerrorismFreeKashmir@crpfindia pic.twitter.com/aSJAN16Lj0

— Chinar Corps – Indian Army (@ChinarcorpsIA) May 28, 2020