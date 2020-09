प्राकृतिक कृषि योजना से किसानों का पुरुषार्थ पारसमणि बनकर खेतों में लहलहाएगा: राज्यपाल

किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर मोड़ हरित खेती में रोल मॉडल बनेगा गुजरात: मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि जगत का तात सच्चे अर्थ में तात बने उस दिशा में संकल्प कर राज्य सरकार ने समयबद्ध आयोजन किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि गुजरात को उत्तम से सर्वोत्तम की दिशा में आगे ले जाने के संकल्प के साथ किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर मोड़ कर हरित क्रांति के क्षेत्र में भी गुजरात देशभर में रोल मॉडल बनेगा। मुख्यमंत्री ने किसानों के सर्वग्राही कल्याण के लिए गुजरात सरकार की ओर से घोषित ‘सात पगला खेडूत कल्याण नाÓ यानी सात कदम किसान कल्याण के योजना के दूसरे चरण में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 70वें जन्मदिन के अवसर पर देसी गाय आधारित प्राकृतिक खेती और प्राकृतिक कृषि पद्धति के जरिए जीवामृत बनाने की योजनाओं का राज्यव्यापी शुभारंभ किया। राज्य के 70 स्थानों पर आयोजित इस समारोह में गांधीनगर से राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, उप मुख्यमंत्री नितिनभाई पटेल सहित मंत्रिमंडल के सदस्य सहभागी बने। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते […]

Bhatu Patil 8 seconds ago

किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर मोड़ हरित खेती में रोल मॉडल बनेगा गुजरात: मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि जगत का तात सच्चे अर्थ में तात बने उस दिशा में संकल्प कर राज्य सरकार ने समयबद्ध आयोजन किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि गुजरात को उत्तम से सर्वोत्तम की दिशा में आगे ले जाने के संकल्प के साथ किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर मोड़ कर हरित क्रांति के क्षेत्र में भी गुजरात देशभर में रोल मॉडल बनेगा। मुख्यमंत्री ने किसानों के सर्वग्राही कल्याण के लिए गुजरात सरकार की ओर से घोषित ‘सात पगला खेडूत कल्याण नाÓ यानी सात कदम किसान कल्याण के योजना के दूसरे चरण में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 70वें जन्मदिन के अवसर पर देसी गाय आधारित प्राकृतिक खेती और प्राकृतिक कृषि पद्धति के जरिए जीवामृत बनाने की योजनाओं का राज्यव्यापी शुभारंभ किया। राज्य के 70 स्थानों पर आयोजित इस समारोह में गांधीनगर से राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, उप मुख्यमंत्री नितिनभाई पटेल सहित मंत्रिमंडल के सदस्य सहभागी बने। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते […]

The Governor of Himachal Pradesh, Shri Acharya Devrat calls on the Prime Minister, Shri Narendra Modi, in New Delhi on December 11, 2015.

किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर मोड़ हरित खेती में रोल मॉडल बनेगा गुजरात: मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि जगत का तात सच्चे अर्थ में तात बने उस दिशा में संकल्प कर राज्य सरकार ने समयबद्ध आयोजन किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि गुजरात को उत्तम से सर्वोत्तम की दिशा में आगे ले जाने के संकल्प के साथ किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर मोड़ कर हरित क्रांति के क्षेत्र में भी गुजरात देशभर में रोल मॉडल बनेगा। मुख्यमंत्री ने किसानों के सर्वग्राही कल्याण के लिए गुजरात सरकार की ओर से घोषित ‘सात पगला खेडूत कल्याण नाÓ यानी सात कदम किसान कल्याण के योजना के दूसरे चरण में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 70वें जन्मदिन के अवसर पर देसी गाय आधारित प्राकृतिक खेती और प्राकृतिक कृषि पद्धति के जरिए जीवामृत बनाने की योजनाओं का राज्यव्यापी शुभारंभ किया। राज्य के 70 स्थानों पर आयोजित इस समारोह में गांधीनगर से राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, उप मुख्यमंत्री नितिनभाई पटेल सहित मंत्रिमंडल के सदस्य सहभागी बने। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए सात कदम किसान कल्याण के योजना के अंतर्गत प्राकृतिक कृषि से जुड़ी दो योजनाओं के लोकार्पण अवसर पर कहा कि देसी गाय आधारित प्राकृतिक कृषि के जरिए जल, जमीन और पर्यावरण की रक्षा होगी। उन्होंने कहा कि देसी गाय आधारित प्राकृतिक कृषि प्रोत्साहक योजना से किसानों का पुरुषार्थ पारसमणि बनकर खेतों में लहलहाएगा। राज्यपाल ने कहा कि गाय भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ी हुई है इसलिए ही वेदों में ‘गावो विश्वस्य मातर: अर्थात कल्याणकारी गाय को विश्व की माता के समान माना गया है। ‘सात पगला खेडूत कल्याण ना योजना के तहत देसी गाय के पालन के लिए राज्य सरकार की ओर से किसानों को प्रति माह 900 रुपए की सहायता तथा प्राकृतिक कृषि के लिए देसी गाय के गोबर और गो मूत्र की मदद से बनने वाले प्राकृतिक खाद यानी जीवामृत और घन जीवामृत बनाने के लिए किसानों को 1,350 रुपए की साधन-सहायता मुहैया कराने वाली ये दो योजनाएं गुजरात के किसानों को प्राकृतिक कृषि अपनाने के लिए नया बल प्रदान करेगी। राज्यपाल ने हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में स्थित गुरुकुल में 200 एकड़ भूमि में की जा रही पद्मश्री सुभाष पालेकर प्रेरित प्राकृतिक कृषि के स्वानुभाव का जिक्र करते हुए कहा कि इस कृषि पद्धति से भूमि का उर्वरता बढ़ती है साथ ही जल, जमीन और पर्यावरण की रक्षा होती है और देसी गाय का जतन-संवर्धन भी होता है। देवव्रत ने कहा कि एक देसी गाय के गोबर और गो मूत्र की मदद से 30 एकड़ जमीन में प्राकृतिक कृषि हो सकती है। इस पद्धति में कृषि लागत न्यूनतम होने से इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने का जो संकल्प लिया है, उसे साकार करने में प्राकृतिक कृषि स्वयं रासायनिक कृषि का मजबूत विकल्प साबित होगी। यही नहीं, रासायनिक कृषि के घातक प्रभाव से लोगों के स्वास्थ्य पर पडऩे वाले बुरे प्रभाव को भी रोका जा सकेगा। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में गुजरात के किसान पूरे देश को दिशा बताएंगे। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गुजरात के सपूत और देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को राज्य के साढ़े छह करोड़ नागरिकों की ओर से जन्मदिन की शुभकामनाएं और उनके दीर्घायु होने कामना व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत माता जगत जननी बने ऐसी ईश्वर उन्हें शक्ति प्रदान करे।