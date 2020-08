जल- जमीन और पर्यावरण को दूषित होने से रोकने प्राकृतिक कृषि अपनानी होगी : राज्यपाल

मसूरी में प्रशिक्षण ले रहे 185 आईएएस ट्रेनी ऑफिसर्स को प्राकृतिक कृषि पर दिया मार्गदर्शन अहमदाबाद (ईएमएस) गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गुरुवार को मसूरी की लालबहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन संस्था में प्रशिक्षण ले रहे वर्ष 2018 बैच के 185 जितने ट्रेनी ऑफिसर्स को प्राकृतिक कृषि संबंधी सत्र में मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि जल- जमीन और पर्यावरण को दूषित होने से रोकने और जहरमुक्त खाद्यान्न उत्पादन के लिए किसानों को रासायनिक कृषि के मजबूत विकल्प के तौर पर पद्मश्री सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि अपनानी होगी। राज्यपाल ने प्रकृति के साथ जुड़कर खेती और खेती के विकास के लिए चिंतन के रूप में सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि मॉडल को प्रशिक्षुओं के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद देशभर खाद्यान्न की कमी उत्पन्न हुई थी, तब हरित क्रांति अपनाकर भारत ने खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त की थी। परंतु अब रासायनिक कृषि और जहरी कीटनाशकों का उपयोग करने के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। कैंसर, डायबिटीज और हृदयरोग जैसी असाध्य बीमारियों का बढ़ रहा प्रमाण रासायनिक कृषि की ही देन है। रासायनिक खतरे एवं कीटनाशकों के ज्यादा उपयोग […]

Dharmendra Mishra 8 seconds ago

मसूरी में प्रशिक्षण ले रहे 185 आईएएस ट्रेनी ऑफिसर्स को प्राकृतिक कृषि पर दिया मार्गदर्शन अहमदाबाद (ईएमएस) गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गुरुवार को मसूरी की लालबहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन संस्था में प्रशिक्षण ले रहे वर्ष 2018 बैच के 185 जितने ट्रेनी ऑफिसर्स को प्राकृतिक कृषि संबंधी सत्र में मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि जल- जमीन और पर्यावरण को दूषित होने से रोकने और जहरमुक्त खाद्यान्न उत्पादन के लिए किसानों को रासायनिक कृषि के मजबूत विकल्प के तौर पर पद्मश्री सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि अपनानी होगी। राज्यपाल ने प्रकृति के साथ जुड़कर खेती और खेती के विकास के लिए चिंतन के रूप में सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि मॉडल को प्रशिक्षुओं के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद देशभर खाद्यान्न की कमी उत्पन्न हुई थी, तब हरित क्रांति अपनाकर भारत ने खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त की थी। परंतु अब रासायनिक कृषि और जहरी कीटनाशकों का उपयोग करने के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। कैंसर, डायबिटीज और हृदयरोग जैसी असाध्य बीमारियों का बढ़ रहा प्रमाण रासायनिक कृषि की ही देन है। रासायनिक खतरे एवं कीटनाशकों के ज्यादा उपयोग […]

The Governor of Himachal Pradesh, Shri Acharya Devrat calls on the Prime Minister, Shri Narendra Modi, in New Delhi on December 11, 2015.

मसूरी में प्रशिक्षण ले रहे 185 आईएएस ट्रेनी ऑफिसर्स को प्राकृतिक कृषि पर दिया मार्गदर्शन अहमदाबाद (ईएमएस) गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गुरुवार को मसूरी की लालबहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन संस्था में प्रशिक्षण ले रहे वर्ष 2018 बैच के 185 जितने ट्रेनी ऑफिसर्स को प्राकृतिक कृषि संबंधी सत्र में मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि जल- जमीन और पर्यावरण को दूषित होने से रोकने और जहरमुक्त खाद्यान्न उत्पादन के लिए किसानों को रासायनिक कृषि के मजबूत विकल्प के तौर पर पद्मश्री सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि अपनानी होगी। राज्यपाल ने प्रकृति के साथ जुड़कर खेती और खेती के विकास के लिए चिंतन के रूप में सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि मॉडल को प्रशिक्षुओं के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद देशभर खाद्यान्न की कमी उत्पन्न हुई थी, तब हरित क्रांति अपनाकर भारत ने खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त की थी। परंतु अब रासायनिक कृषि और जहरी कीटनाशकों का उपयोग करने के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। कैंसर, डायबिटीज और हृदयरोग जैसी असाध्य बीमारियों का बढ़ रहा प्रमाण रासायनिक कृषि की ही देन है। रासायनिक खतरे एवं कीटनाशकों के ज्यादा उपयोग से कृषि उत्पादन दूषित हुआ और जमीन की उत्पादकता कम हुई है। दिन- प्रतिदिन खेती महंगी बनती गई और किसानों का आर्थिक बोझ बढ़ता गया है। इस क्षेत्र में नये सिरे से विचार करने का समय आ गया है। राज्यपाल ने सटीक उदाहरणों के साथ रासायनिक कृषि के मजबूत विकल्प के तौर पर श्री सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि मॉडल को पेश कर उसके लाभों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प लिया है और इसे साकार करने में प्राकृतिक कृषि का यह मॉडल सार्थक साबित होगा। इस अवसर पर लालबहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी के डायरेक्टर डॉ. संजीव चोपड़ा, फेज़-2 के प्रशिक्षण संयोजक एन.के. सुधांशु सहित अन्य विषयों के विशेषज्ञ उपस्थित थे। इस प्रशिक्षण बैच में वर्ष 2018 बैच के 179 आईएएस प्रशिक्षणार्थी, वर्ष 2017 की बैच-3 के प्रशिक्षणार्थी और रॉयल भूटान सिविल सर्विसेज के तीन प्रशिक्षणार्थी ऑफिसर्स उपस्थित थे। सभी ने पद्मश्री सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि मॉडल पर विचार- विमर्श किया।