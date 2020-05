मधुबन डेम से दमण गंगा नदी में पानी छोड़ा गया, निचले इलाकों में अलर्ट

दो दिनों से दक्षिण गुजरात में भारी बारिश हो रही है। इसके कारण सूरत, ओलपाड, नवासारी और वलसाड सहित कई शहरों में निचले इलाकों में पानी भर गया है। नवसारी में पानी में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यु किया गया।

वलसाड में ओरंगा नदी के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के कारण ओरंगा नदी दोनों किनारों पर बह रही है। ओरंगा नदी जा खतरनाक जल स्तर ७.७२ मीटर है और वर्तमान में ओरंगा नदी ८.१६ मीटर पर बह रही है। वलसाड शहर के सभी निचने इलाकों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। नदियों में बढ़ते जल स्तर को देखते हुए वलसाड में प्रशासनिक अधिकारियों को सर्तक रहने का आदेश दे दिये गये हैं।

ग्रीष्म ऋतु में जो नदियां बिलकुल सुख गई थीं, वे ही नदियां भारी बारिश के बाद अब दोनों किनारों पर बह रही हैं और इससे बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है।

Daman & Diu: Flood-like situation in Daman after water was released from Madhuban Dam, following heavy rains in the area. pic.twitter.com/222TiLnGq6

