अरब सागर में चक्रवाती तूफान धीमा हो रहा है, गुजरात के तटों से जोखिम कम हो रहा

चक्रवाती तूफ़ान वायु अरब सागर में लगातार मंडरा रहा है। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, गुजरात के द्वारका, भुज जैसे इलाकों में वायु का खतरा लगातार कम हो रहा है। यह तूफान आज सुबह द्वारका के 260 किमी पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम में और भुज से 360 किमी पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। इसके अलावा, वायु तूफान नलिया से 280 किलोमीटर पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। आने वाले दिनों में चक्रवाती तूफान वायु के धीमे होने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवाती तूफान वायु लगातार धीरे हो रहा है। अगले 12 घंटों में इसके और धीमे होने की संभावना है। 17 जून को, गुजरात के पास के समुद्री तट में इसका प्रभाव पूरी तरह से समाप्त होने की संभावना है और चूंकि तूफान वायु कमजोर हो जाएगा, एक बार फिर मानसून सक्रिय हो जाएगा।

IMD: Cyclonic storm #VAYU lay centered at 0530 hrs IST today over Northeast Arabian Sea & neighborhood, about 280 Km west-southwest of Naliya, 260 Km west-southwest of Dwarka & 360 Km west-southwest of Bhuj. #Gujarat pic.twitter.com/XJzEeIHZlc

— ANI (@ANI) June 17, 2019