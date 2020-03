गुजरात : वायु चक्रवात से निपटने युद्ध स्तर पर तैयारियां, ट्रेन-रेल सेवा प्रभावित

गुजरात के सौराष्ट्र समुद्र तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहे वायु चक्रवात से निपटने के लिये राज्य सरकार ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं प्रदेश के कई इलाकों में चक्रवात का असर भी दिखना शुरू हो गया है। तेज हवाएं चलने लगी हैं, बादल गहरा गये हैं। तापमान में गिरावट महसूस की गई है। मुंबई में भी मौसम बदल गया है।

#MumbaiRains | As predicted, parts of #Mumbai are experiencing widespread rainfall with strong winds as a result of #CycloneVayu . This is Lower Parel an hour ago. #VayuCyclone live updates: https://t.co/IXjEt0ymqC

वायु चक्रवात गुजरात के तट से ३०० किमी दूर है। गीर सोमनाथ के सूत्रापाडा समुद्र तट पर हवा की गति में बढ़ाातरी के साथ धीरे-धीरे बारिश हो रही है। मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक की है। सरकार ने सर्वाधिक प्रभावित इलाकों से लोगों को स्थानांतरण शुरू कर दिया है। अब तक करीब १.३० लाख लोगों को सुर‌िक्षत जगहों पर शिफ्ट किया जा चुका है। पहले ऐसा आकलन लगाया गया था कि हवा की गति १२० किमी प्रति घंटा रह सकती है, लेकिन अब वह १५० से १७० किमी की गति रह सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में वायु चक्रवात जिन जगहों से गुजरेगा वहां स्थिति गंभीर हो सकती है।

#CycloneVayu Update | According to the Joint Typhoon Warning Center (JTWC), the storm is to intensify further with maximum sustained wind speeds of up to 175 kmph gusting over 210 kmph.

Live tracker here: https://t.co/IXjEt0ymqC#Vayu #VayuCyclone pic.twitter.com/VpOhBvfAeD

